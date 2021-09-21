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Зеленский почтил память погибших у мемориала 11 сентября в Нью-Йорке

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США, Вторник 21 сентября 2021 02:47
Зеленский почтил память погибших у мемориала 11 сентября в Нью-Йорке Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный мемориал 11 сентября в Нью-Йорке во время своего визита в США. Он возложил цветы у мемориала и почтил память погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Дом.

Отмечается, что президент почтил память и украинского героя-спасателя Ивана Скалы, который служил полицейским в Департаменте администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси и вызвался добровольно оказать помощь пострадавшим от теракта 11 сентября 2001 года.

"Мы все видим украинские имена здесь, флаги. Это могут увидеть все, посетившие Мемориал", - отметил Зеленский.

Как известно, президент Украины сейчас находится с рабочим визитом в Нью-Йорке вместе с украинской делегацией. Основная цель визита - выступление на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Также запланирован ряд встреч Зеленского с лидерами других государств, инвесторами, представителями крупных компаний и украинской общины.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
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