Зеленский почтил память погибших у мемориала 11 сентября в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный мемориал 11 сентября в Нью-Йорке во время своего визита в США . Он возложил цветы у мемориала и почтил память погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Дом .

Отмечается, что президент почтил память и украинского героя-спасателя Ивана Скалы, который служил полицейским в Департаменте администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси и вызвался добровольно оказать помощь пострадавшим от теракта 11 сентября 2001 года.

"Мы все видим украинские имена здесь, флаги. Это могут увидеть все, посетившие Мемориал", - отметил Зеленский.

Как известно, президент Украины сейчас находится с рабочим визитом в Нью-Йорке вместе с украинской делегацией. Основная цель визита - выступление на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Также запланирован ряд встреч Зеленского с лидерами других государств, инвесторами, представителями крупных компаний и украинской общины.