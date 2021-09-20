Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 сентября, прибыл в Соединенные Штаты Америки. Глава государства примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке", - заявили в пресс-службе президента.

В рамках визита Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с лидерами других государств и представителями международных организаций.

Кроме того, президент планирует провести встречу с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.