ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шукаємо рішення по Донбасу та Криму: Зеленський розповів, чого чекає від Генасамблеї ООН

Новость на русском →
США, Вівторок 21 вересня 2021 05:30
Шукаємо рішення по Донбасу та Криму: Зеленський розповів, чого чекає від Генасамблеї ООН Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Генеральна Асамблея ООН є одним з майданчиків, де Україна може висловити протест щодо окупації Донбасу та Криму. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом".

За словами Зеленського, Україна шукає рішення по Донбасу та Криму і 76-а сесія Генасамблеї ООН в Нью-Йорку може стати одним з майданчиків для таких питань.

"Ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН - це одна з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит для зустрічей з різними країнами.

"У нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуми РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що ООН визнала "Кримську платформу", що дуже важливо для України.

"Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів в цей дуже непростий час", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент України перебуває в Нью-Йорку, де проходить 76-а сесія Генасамблеї ООН. Там він виступить на дебатах, зустрінеться з лідерами інших країн, проведе зустрічі з бізнесменами, інвесторами та українською громадою в США.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вшанував пам'ять загиблих 11 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Володимир Зеленський Донбас Крим Сполучені Штати Америки
NEWS
Не мають юридичної сили: Туреччина про російські вибори в Криму
Не мають юридичної сили: Туреччина про російські вибори в Криму
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми