Исчезнувший одесский пограничник проиграл крупную сумму в казино, - полиция

По его словам, открыто дело по статье "умышленное убийство".

"Когда речь идет о пропавших без вести, мы всегда начинаем расследование по этой статье. Это стандартная практика. Предварительные выводы делать рано", - отметил Цуцкиридзе.

Он также отметил, что у офицера был бытовой конфликт с супругой, он пытался вернуться домой.

"Кроме того, у него были значительные долговые обязательства. В частности, перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино. Одна из последних записок: "Я не могу вам платить", - добавил Цуцкиридзе.

Он подчеркнул, что следствие установило человека, который мог видеть его в Одессе, и других сведений о его местонахождении нет. Также не установлено, что ему кто-то бы угрожал из-за долгов.