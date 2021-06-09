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В Одессе более недели ищут пропавшего офицера ГПСУ

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Одесса, Среда 09 июня 2021 21:51
В Одессе более недели ищут пропавшего офицера ГПСУ Фото: Алексей Чертков, пропавший офицер ГПСУ (facebook.com/RegionalneUpravlinnyaMorOhrany)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе продолжаются поиски первого заместителя командира и начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова. Офицер исчез 1 июня, но место его пребывания до сих пор не установили.

Об этом РБК-Украина рассказали в Региональном управлении Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Сейчас в пограничной службе не предоставляют информации о возможных причинах исчезновения офицера и его возможном месте пребывания. Поиски все еще продолжаются.

"Поиск продолжается. Никакой конкретики (касательно причин его исчезновения - ред.), к сожалению", - сказали в управлении.

Напомним, 1 июня в Госпогранслужбе заявили об исчезновении офицера в Одессе. Алексей Чертков утром 1 июня вышел из дома, но до места работы не дошел. Дома он также не появлялся.

Как писало РБК-Украина, по факту исчезновения Черткова было возбуждено уголовное дело. Офицера ГПСУ объявили в розыск.

Добавим, в начале мая в Одесской области во время несения службы погиб пограничник.

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