Зниклий одеський прикордонник програв велику суму в казино, - поліція

За його словами, відкрито справу за статтею "умисне вбивство".

"Коли мова йде про зниклих безвісти, ми завжди починаємо розслідування за цією статтею. Це стандартна практика. Попередні висновки робити рано", - зазначив Цуцкірідзе.

Він також зазначив, що у офіцера був побутовий конфлікт з дружиною, він намагався повернутися додому.

"Крім того, у нього були значні боргові зобов'язання. Зокрема, перед колегами по службі. За кілька днів до зникнення він програв велику суму в казино. Одна з останніх записок: "Я не можу вам платити", - додав Цуцкірідзе.

Він підкреслив, що слідство встановило людину, яка могла бачити його в Одесі, та інших відомостей про його місцезнаходження немає. Також не встановлено, що йому хтось би погрожував через борги.