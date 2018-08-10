Исчезнувший 8 августа на Донбассе военный погиб, - штаб

Военнослужащий Дмитрий Украинский попал в засаду и погиб в бою

Военнослужащий Дмитрий Украинский, с которым 8 августа на Донбассе была потеряна связь, погиб. Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах.

Сообщается, что тело Украинского попало в руки боевикам. В штабе отметили, что противник использовал гибель военного для пропаганды "русского мира".

Стельмах отметил, что 8 августа военный в составе разведывательной группы выполнял задание в серой зоне. После того, как попал в засаду, Украинский принял бой.

"Основная группа, получив доклад от Дмитрия Украинского о засаде, начала отход. Дмитрий вместе с побратимом, которому только исполнилось 19 лет, вели бой с превосходящими силами противника. Выяснив, что основная группа отошла и получив приказ на отход, остался и приказал отходить 19-летнему разведчику", - отметил Стельмах.

Он также добавил, что погибшего представили к государственной награде посмертно.

Напомним, 9 августа РБК-Украина сообщало, что в результате боевых действий возле Майорского (Донецкая область) один военный погиб, трое были ранены, а с одним военнослужащим была потеряна связь. Сепаратистские СМИ сообщали, что Дмитрий Украинский якобы пытался перейти на сторону боевиков.

Отметим, в Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе. В утренней сводке речь шла об одном погибшем и двух раненых военных.