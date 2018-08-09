На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, трое ранены

В результате боевого столкновения с одним военнослужащим утеряна связь

В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил возле Майорского (Донецкая область) один военный погиб, трое ранены, с одним военнослужащим потеряна связь, продолжаются его поиски. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

Боевики 44 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

В частности, боевики обстреляли защитников Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Возле Майорского зафиксировано боевое столкновение.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского.

В 06:25 из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское", вследствие чего объявлен режим "Красный", пропуск граждан временно приостановлен.

По данным разведки, двое боевиков уничтожены, четверо получили ранения.

Напомним, боевики на Донбассе за прошедшие сутки, 7 августа 2018 года, шесть раз применяли беспилотники для разведки позиций операции Объединенных сил.