Зниклий 8 серпня на Донбасі військовий загинув, - штаб

Військовослужбовець Дмитро Український потрапив у засідку і загинув у бою

Військовослужбовець Дмитро Український, з яким 8 серпня на Донбасі було втрачено зв'язок, загинув. Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах.

Повідомляється, що тіло Українського потрапило до рук бойовиків. У штабі зазначили, що супротивник використовував загибель військового для пропаганди "русского мира".

Стельмах зазначив, що 8 серпня військовий у складі розвідувальної групи виконував завдання в сірій зоні. Після того, як потрапив у засідку, Український прийняв бій.

"Основна група, отримавши доповідь від Дмитра Українського про засідку, почала відхід. Дмитро разом з побратимом, якому щойно виповнилось 19 років, вели бій з переважаючими силами противника. З'ясувавши, що основна група відійшла і отримавши наказ на відхід, залишився і наказав відходити 19-річному розвіднику", - зазначив Стельмах.

Він також додав, що загиблого представили до державної нагороди посмертно.

Нагадаємо, 9 серпня РБК-Україна повідомляло, що в результаті бойових дій біля Майорського (Донецька область) один військовий загинув, троє були поранені, а з одним військовослужбовцем було втрачено зв'язок. Сепаратистські ЗМІ повідомляли, що Дмитро Український нібито намагався перейти на бік бойовиків.

Відзначимо, в Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі. У ранковому зведенні йшлося про одного загиблого і двох поранених військових.