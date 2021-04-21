У берегов Бали исчезла подлодка ВМС Индонезии. На ее месте нашли нефтяное пятно

У берегов Бали после учений исчезла подводная лодка Военно-морских сил Индонезии. На ее борту находятся 53 человека.

Сообщается, что подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь после тренировочных запусков торпед возле острова Бали. В оговоренное время экипаж не доложил о результатах учений.

Для поисков подлодки Индонезия уже запросила помощь Австралии и Сингапура. Предполагается, что она может находиться на глубине около 700 метров. Эта лодка является одной из пяти субмарин, которые стоят на вооружении Индонезии.

Позже на предполагаемом месте исчезновения подлодки спасатели обнаружили нефтяное пятно. В данный район направили два корабля ВМС, оснащенных гидролокаторами.

Дизель-электрическая подводная лодка KRI Nanggala 402 была построена в Германии в 1981 году, вооружена восемью торпедными аппаратами, на борту несет 14 торпед.