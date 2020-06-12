Во Франции произошел взрыв на атомной подводной лодке

Фото: пожар на лодке (twitter.com Premarmed by)

Радиоактивной угрозы нет

Во французском городе Тулон произошел взрыв на атомной подводной лодке "Перле". Взрыв, который вызвал масштабный пожар, произошел во время ремонтных работ.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Местные власти утверждают, что дым, который выбрасывается из-за пожара, не является радиоактивным. Несколько месяцев назад с подводной лодки сняли атомный реактор, слили топливо и демонтировали вооружение для проведения ремонтных работ.

Рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подводной лодки.

Сейчас с пламенем борются около 30 пожарных из состава военно-морских сил и десятки местных огнеборцов.

Отмечается, что подводная лодка "Перле" является новейшим из 6 французских судов этого класса. Она была взята на службу в 1993 году.

Напомним, в мае этого года на российской плавбазе "Всеволод Сибирцев" произошел взрыв газа, в результате чего погиб человек.

Также РБК-Украина писало, что в Южной Корее произошел взрыв на грузовом судне с нефтепродуктами, где находились более 20 моряков.

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Автор: Дмитрий Левицкий