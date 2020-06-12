ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции произошел взрыв на атомной подводной лодке

Новости » Происшествия     12.06.2020 - 18:54
Во Франции произошел взрыв на атомной подводной лодке
Фото: пожар на лодке (twitter.com Premarmed by)

Радиоактивной угрозы нет

Во французском городе Тулон произошел взрыв на атомной подводной лодке "Перле". Взрыв, который вызвал масштабный пожар, произошел во время ремонтных работ.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Местные власти утверждают, что дым, который выбрасывается из-за пожара, не является радиоактивным. Несколько месяцев назад с подводной лодки сняли атомный реактор, слили топливо и демонтировали вооружение для проведения ремонтных работ.

Рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подводной лодки.

Сейчас с пламенем борются около 30 пожарных из состава военно-морских сил и десятки местных огнеборцов.

Отмечается, что подводная лодка "Перле" является новейшим из 6 французских судов этого класса. Она была взята на службу в 1993 году.

Напомним, в мае этого года на российской плавбазе "Всеволод Сибирцев" произошел взрыв газа, в результате чего погиб человек.

Также РБК-Украина писало, что в Южной Корее произошел взрыв на грузовом судне с нефтепродуктами, где находились более 20 моряков.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Францияпожарподводная лодкаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь