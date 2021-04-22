ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зникнення підводного човна в Індонезії: кисень на ньому закінчиться через 72 години

Новость на русском → Джакарта, Четвер 22 квітня 2021 14:48
Зникнення підводного човна в Індонезії: кисень на ньому закінчиться через 72 години Фото: підводний човен KRI Nanggala 402 (wikimedia.org Alonzo M. Archer)
Автор: РБК-Україна

На зниклому напередодні підводному човні в Індонезії через 72 закінчиться кисень. Але військове керівництво поки зберігає оптимізм з приводу пошуково-рятувальних робіт.

Про це заявив глава військово-морського флоту Індонезії Юдо Маргоно, передає channelnewsasia.

За його словами, кисню на підводному човні KRI Nanggala 402 вистачить до ранку суботи. Зв'язок з ним було втрачено через півтори години після того, як він запросила дозвіл на занурення під час навчань біля острова Балі.

На борту підводного човна знаходяться 49 членів екіпажу, один командир корабля і три фахівці з озброєння. За словами офіційних осіб, підводний човен був побудований таким чином, щоб витримувати тиск на максимальній глибині близько 250 метрів.

Також повідомляється, що після зникнення підводного човна в декількох місцях були виявлені нафтові плями. Передбачається, що екіпаж міг злити паливо в надії, що субмарина підніметься на поверхню.

На сьогодні в пошуковій операції задіяно 21 судно, п'ять літаків і два підводні човни.

Нагадаємо, минулого року у Франції стався вибух на атомному підводному човні під час ремонтних робіт. Постраждалих не було.

А в Сенаті США заявили, що Росія і Китай є загрозою для підводних кабелів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Индонезия Бали подводная лодка
NEWS
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше