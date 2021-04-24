UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Исчезновение подлодки у берегов Бали: запас кислорода закончился

Автор: Инна Собора

Спасателные команды продолжают поиски пропавшей в море у берегов Бали подводной лодки ВМС Индонезии. Запас кислорода там закончился на рассвете в субботу.

Об этом пишет Reuters.

На борту подлодки на момент исчезновения было 53 члена экипажа.

Поисковые вертолеты и другие корабли покинули Бали и военно-морскую базу на Яве, направляясь в район, где в среду был потерян контакт с 44-летним KRI Nanggala-402. Подводка готовилась провести торпедные учения.

"Официальные лица заявили, что если бы субмарина была цела, ей хватило бы воздуха только на рассвет субботы", - говорится в сообщении.

Отметим, сейчас по местному времени на Бали 14:30.

Представитель вооруженный сил Индонезии заявил, что с имеющимся оборудованием подлодку смогут найти.

Ранее сообщалось, что США направят Индонезии помощь в поиске пропавшей подводной лодки.

РБК-Украина писало, что кислорода на подлодке хватит на 72 часа. Об исчезновении подловдной лодки стало известно 21 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Индонезия