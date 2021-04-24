Исчезновение подлодки у берегов Бали: запас кислорода закончился

Спасателные команды продолжают поиски пропавшей в море у берегов Бали подводной лодки ВМС Индонезии. Запас кислорода там закончился на рассвете в субботу.
Об этом пишет Reuters.
На борту подлодки на момент исчезновения было 53 члена экипажа.
Поисковые вертолеты и другие корабли покинули Бали и военно-морскую базу на Яве, направляясь в район, где в среду был потерян контакт с 44-летним KRI Nanggala-402. Подводка готовилась провести торпедные учения.
"Официальные лица заявили, что если бы субмарина была цела, ей хватило бы воздуха только на рассвет субботы", - говорится в сообщении.
Отметим, сейчас по местному времени на Бали 14:30.
Представитель вооруженный сил Индонезии заявил, что с имеющимся оборудованием подлодку смогут найти.
Ранее сообщалось, что США направят Индонезии помощь в поиске пропавшей подводной лодки.
РБК-Украина писало, что кислорода на подлодке хватит на 72 часа. Об исчезновении подловдной лодки стало известно 21 апреля.