Зникнення підводного човна біля берегів Балі: запас кисню закінчився

Рятувальні команди продовжують пошуки зниклого в морі біля берегів Балі підводного човна ВМС Індонезії. Запас кисню там закінчився на світанку в суботу.
Про це пише Reuters.
На борту підводного човна на момент зникнення було 53 члени екіпажу.
Пошукові вертольоти та інші кораблі покинули Балі і військово-морську базу на Яві, прямуючи в район, де в середу був втрачений контакт з 44-річним KRI Nanggala-402. Підводка готувалася провести торпедні навчання.
"Офіційні особи заявили, що якби субмарина була ціла, їй вистачило б повітря тільки на світанок суботи", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, зараз за місцевим часом на Балі 14: 30.
Представник збройний сил Індонезії заявив, що з наявним обладнанням підводний човен зможуть знайти.
Раніше повідомлялося, що США направлять Індонезії допомогу у пошуку зниклого підводного човна.
РБК-Україна писало, що кисню на підводному човні вистачить на 72 години. Про зникнення підловдного човна стало відомо 21 квітня.