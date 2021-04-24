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Зникнення підводного човна біля берегів Балі: запас кисню закінчився

Автор: Инна Собора

Рятувальні команди продовжують пошуки зниклого в морі біля берегів Балі підводного човна ВМС Індонезії. Запас кисню там закінчився на світанку в суботу.

Про це пише Reuters.

На борту підводного човна на момент зникнення було 53 члени екіпажу.

Пошукові вертольоти та інші кораблі покинули Балі і військово-морську базу на Яві, прямуючи в район, де в середу був втрачений контакт з 44-річним KRI Nanggala-402. Підводка готувалася провести торпедні навчання.

"Офіційні особи заявили, що якби субмарина була ціла, їй вистачило б повітря тільки на світанок суботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, зараз за місцевим часом на Балі 14: 30.

Представник збройний сил Індонезії заявив, що з наявним обладнанням підводний човен зможуть знайти.

Раніше повідомлялося, що США направлять Індонезії допомогу у пошуку зниклого підводного човна.

РБК-Україна писало, що кисню на підводному човні вистачить на 72 години. Про зникнення підловдного човна стало відомо 21 квітня.

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