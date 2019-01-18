В мэрии Днепра проводят обыски

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Униан)

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры Днепропетровской области проводят обыски в здании городского совета Днепра. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свободу".

Сообщается, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств.

"После проведения определенных следственных действий мы сможем сказать больше", - сказали в прокуратуре.

Напомним, ранее сотрудники прокуратуры, Службы безопасности и Национальной полиции проводили обыски в одном из департаментов Харьковского горсовета. Проводились около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.

В прокуратуре сообщили, что целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

Напомним, 16 марта представители ГПУ провели обыски в офисах ЧП в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.