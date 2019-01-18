ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В мэрии Днепра проводят обыски

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 16:48
В мэрии Днепра проводят обыски
Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Униан)

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры Днепропетровской области проводят обыски в здании городского совета Днепра. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свободу".

Сообщается, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств.

"После проведения определенных следственных действий мы сможем сказать больше", - сказали в прокуратуре.

Напомним, ранее сотрудники прокуратуры, Службы безопасности и Национальной полиции проводили обыски в одном из департаментов Харьковского горсовета. Проводились около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.

В прокуратуре сообщили, что целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

Напомним, 16 марта представители ГПУ провели обыски в офисах ЧП в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

ГПУ проводит обыски у адвоката Вышинского НАБУ проводит обыск в мэрии Белой Церкви
Новости Украины ДнепрФК Днепробысквыборы мэра
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь