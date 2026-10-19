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В Ірпені різко зросла кількість постраждалих, серед них є восьмеро дітей

13:43 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: в Ірпені через атаку постраждали люди (facebook.com DSNSKyiv)

Кількість поранених унаслідок нічної атаки на Ірпінь різко зросла, серед постраждалих є восьмеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

За його даними, в Ірпені вже 17 людей постраждали через ворожу атаку. Серед них 8 дітей.

Станом на 11:00 у місті пошкоджено 84 об'єкти. Це 70 приватних будинків, 4 багатоповерхівки та 6 автомобілів. Також зазнали пошкоджень виробничі та складські приміщення.

Нагадаємо, вночі Росія масовано атакувала Київщину ракетами та дронами, в Ірпені зникли безвісти троє людей.

За першими даними, в місті було шестеро травмованих, серед них троє дітей.

Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів, що за ніч росіяни застосували 16 балістичних ракет і понад двісті дронів.

Також вони пошкодили понад 10 енергооб'єктів в одинадцяти областях, а щонайменше 550 тисяч сімей лишилися без світла.

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Київська областьІрпіньРакетиАтака дронів