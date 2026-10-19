В Ирпене резко возросло количество пострадавших, среди них восемь детей

По его данным, в Ирпене уже 17 человек пострадали из-за вражеской атаки. Среди них 8 детей.

По состоянию на 11:00 в городе повреждено 84 объекта. Это 70 частных домов, 4 многоэтажки и 6 автомобилей. Также получили повреждения производственные и складские помещения.

Напомним, ночью Россия массированно атаковала Киевщину ракетами и дронами, в Ирпене пропали без вести три человека.

По первым данным, в городе было шесть травмированных, среди них трое детей.