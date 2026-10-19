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В Ирпене резко возросло количество пострадавших, среди них восемь детей

13:43 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в Ирпене из-за атаки пострадали люди (facebook.com DSNSKyiv)

Число раненых в результате ночной атаки на Ирпень резко возросло, среди пострадавших есть восемь детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

По его данным, в Ирпене уже 17 человек пострадали из-за вражеской атаки. Среди них 8 детей.

По состоянию на 11:00 в городе повреждено 84 объекта. Это 70 частных домов, 4 многоэтажки и 6 автомобилей. Также получили повреждения производственные и складские помещения.

Напомним, ночью Россия массированно атаковала Киевщину ракетами и дронами, в Ирпене пропали без вести три человека.

По первым данным, в городе было шесть травмированных, среди них трое детей.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за ночь россияне применили 16 баллистических ракет и более двухсот дронов.

Также они повредили более 10 энергообъектов в одиннадцати областях, а по меньшей мере 550 тысяч семей остались без света.

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