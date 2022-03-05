В Ирпене оккупанты взорвали железнодорожные пути во время эвакуации людей: появились фото

В Ирпене днем, в субботу, 5 марта взорвали железнодорожные пути. Появилось леденящее фото – внизу под железнодорожным мостом собрались мирные жители.
Об этом на странице Facebook сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Она опубликовала ужасающее фото.
Взорванный железнодорожный мост в Ирпене (www.facebook.com/m.bezuhla)
Ранее мы уже писали о том, что российские оккупанты подорвали железнодорожные пути. В связи с этим сошли два вагона эвакуационного поезда.
Также мы писали, что 206-й батальон территориальной обороны эвакуировал жителей Ирпеня, Бучи и окрестностей. Вместе с бойцами эвакуацией занимаются и супруги Порошенко.
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