ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Ирпенем российские войска подорвали железнодорожные пути

Новина українською →
Ирпень, Суббота 05 марта 2022 11:11
Под Ирпенем российские войска подорвали железнодорожные пути Фото: Под Ирпенем российские войска подорвали железнодорожные пути (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В районе Ирпеня российские войска подорвали железнодорожные пути. В связи с этим сошли два вагона эвакуационного поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныця" и сообщение мэра Ирпеня Александра Маркушина в Telegram.

По данным УЗ, снаряд оккупационных властей повредил колею в направлении Ирпеня, в результате чего сошло два пустых вагонов, подаваемых на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда.

"Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами "Укрзализныци" из ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику", - сообщили в УЗ.

В то же время мэр Ирпеня сообщил, что люди, которые ожидают эвакуацию с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпинской трассе (с.Романовка). Оттуда людей будут эвакуировать автобусами в Киев.

Фото: Под Ирпенем российские войска подорвали железнодорожные пути (t.me/UkrzalInfo)

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирпень Война России против Украины
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина