В Ірпені окупанти підірвали залізничні колії під час евакуації людей: з'явилися фото

В Ірпені вдень, у суботу, 5 березня підірвали залізничні колії. З'явилося шокуюче фото - внизу під залізничним мостом зібралися мирні жителі.

Про це на сторінці Facebook повідомила заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Вона опублікувала жахливе фото.

"Ірпінь сьогодні. Біля Києва. Росіяни підірвали залізничні колії під час евакуації мирного населення", - підписала вона красномовне фото.

Раніше ми вже писали про те, що російські окупанти підірвали залізничні колії. У зв'язку з цим зійшли два вагони евакуаційного поїзда.

Також ми писали, що 206-й батальйон територіальної оборони евакуював жителів Ірпеня, Бучі та околиць. Разом з бійцями евакуацією займається і подружжя Порошенка.

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