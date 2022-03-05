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В Ірпені окупанти підірвали залізничні колії під час евакуації людей: з'явилися фото

Автор: RBC.UA

В Ірпені вдень, у суботу, 5 березня підірвали залізничні колії. З'явилося шокуюче фото - внизу під залізничним мостом зібралися мирні жителі.

Про це на сторінці Facebook повідомила заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Вона опублікувала жахливе фото.

"Ірпінь сьогодні. Біля Києва. Росіяни підірвали залізничні колії під час евакуації мирного населення", - підписала вона красномовне фото.

Підірваний залізничний міст в Ірпені (www.facebook.com/m.bezuhla)

Раніше ми вже писали про те, що російські окупанти підірвали залізничні колії. У зв'язку з цим зійшли два вагони евакуаційного поїзда.

Також ми писали, що 206-й батальйон територіальної оборони евакуював жителів Ірпеня, Бучі та околиць. Разом з бійцями евакуацією займається і подружжя Порошенка.

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