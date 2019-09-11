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В Ирпене мужчина во время задержания забросал полицейских гранатами

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 03:27
В Ирпене мужчина во время задержания забросал полицейских гранатами
Фото:

Правоохранителям удалось обезвредить и задержать злоумышленника

В Ирпене Киевской области во вторник, 10 сентября, подозреваемый, которого пытались задержать сотрудники полиции, забросал их гранатами. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает РБК-Украина со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Мужчина, на задержание которого выехали правоохранители, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а именно - нанесении ножевого ранения.

"Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался скрыться. К счастью, они не сработали", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось обезвредить и задержать злоумышленника, во время обыска в его доме обнаружили и изъяли два боеприпаса, оружие, патроны и нож, которые отправлены на соответствующие экспертизы.

Фото: на месте инцидента

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины, полиция проводит следственные действия для дачи соответствующей правовой квалификации.

Напомним, 6 сентября неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном троллейбусе на улице Федорова, в результате чего два человека с огнестрельными ранениями были госпитализированы в больницу.

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