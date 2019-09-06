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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в троллейбусе в Киеве

Новости » Происшествия    06.09.2019 - 21:04
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в троллейбусе в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

О местонахождении стрелявшего сообщил опознавший его мужчина

Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе, в результате чего два человека с огнестрельными ранениями были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника отдела коммуникации полиции Киева Оксаны Блищик в Facebook.

Блищик сообщила, что задержанного доставили в управление полиции для проведения следственных действий.

"Злоумышленник, стрелявший в одного человека в троллейбусе, а в другого - на остановке общественного транспорта, задержали в ... троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял", - написала она.

Блищик добавила, что о местонахождении злоумышленника сообщил мужчина, опознавший стрелявшего.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном троллейбусе на улице Федорова. Как сообщалось, между двумя пассажирами троллейбуса возник конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников конфликта достал пистолет и открыл стрельбу в сторону другого, после чего вышел из салона транспорта и несколько раз выстрелил в еще одного мужчину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Львове мужчина с пистолетом угрожал убийством мужчине, его жене и ребенку, наставляя на них оружие.

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