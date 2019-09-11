У Ірпені чоловік під час затримання закидав поліцейських гранатами

Фото: на місці пригоди (kv.npu.gov.ua)

Правоохоронцям вдалося знешкодити та затримати зловмисника

У Ірпені Київської області у вівторок, 10 вересня, підозрюваний, якого намагалися затримати працівники поліції, закидав їх гранатами. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає РБК-Україна з посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.

Чоловік, на затримання якого виїхали правоохоронці, підозрюється у вчинені злочину передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а саме - завданні ножового поранення.

"Підозрюваний забарикадувався у будинку, чинив спротив поліцейським, а потім кинув у їх бік дві гранати та намагався втекти. На щастя, вони не спрацювали", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям вдалося знешкодити та затримати зловмисника та під час обшуку в його оселі виявили та вилучили два боєприпаси, зброю, набої та ніж, які відправлено на відповідні експертизи.

Фото: на місці інциденту

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального Кодексу України, поліція проводить слідчі дії для дачі відповідної правової кваліфікації.

Наагадаємо, 6 вересня невідомий чоловік влаштував стрілянину в столичному тролейбусі на вулиці Федорова, у результаті чого дві людини з вогнепальними пораненнями були госпіталізовані в лікарню.