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В Ирпене и Буче жители не могут похоронить погибших из-за постоянных обстрелов

Автор: Наталья Юрченко

Жители городов Ирпень и Буча Киевской области не могут похоронить погибших из-за оккупантов. Они обстреливают всех, кто покидает дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэров городов.

Глава Бучи Анатолий Федорук в эфире телемарафона рассказал, что враг обстреливает магистрали и улицы. Люди не могут выйти из помещений.

"Собаки фактически растягивают тела погибших", - заявил мэр.

Похожая ситуация в Ирпене. Там оккупанты разбили поликлинику и новый медицинский центр, поэтому жители не могут получить помощь. Во всем районе трупы мирных жителей и военных лежат в подвалах и на улицах. Захватчики не позволяют их забирать даже "Красному кресту".

Напомним, вчера из Ирпеня за день эвакуировали около 2 тысяч человек, из них 200 детей.

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