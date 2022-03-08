В Ирпене и Буче жители не могут похоронить погибших из-за постоянных обстрелов

Жители городов Ирпень и Буча Киевской области не могут похоронить погибших из-за оккупантов. Они обстреливают всех, кто покидает дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэров городов.
Глава Бучи Анатолий Федорук в эфире телемарафона рассказал, что враг обстреливает магистрали и улицы. Люди не могут выйти из помещений.
"Собаки фактически растягивают тела погибших", - заявил мэр.
Похожая ситуация в Ирпене. Там оккупанты разбили поликлинику и новый медицинский центр, поэтому жители не могут получить помощь. Во всем районе трупы мирных жителей и военных лежат в подвалах и на улицах. Захватчики не позволяют их забирать даже "Красному кресту".
Напомним, вчера из Ирпеня за день эвакуировали около 2 тысяч человек, из них 200 детей.
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