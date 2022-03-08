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В Ірпені та Бучі мешканці не можуть поховати загиблих через постійні обстріли

Автор: Наталія Юрченко

Жителі міст Ірпінь і Буча Київської області не можуть поховати загиблих через окупантів. Вони обстрілюють всіх, хто покидає домівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мерів міст.

Голова Бучі Анатолій Федорук в ефірі телемарафону розповів, що ворог обстрілює магістралі та вулиці. Люди не можуть вийти із помешкань.

"Собаки фактично розтягують тіла загиблих", - заявив мер.

Схожа ситуація в Ірпені. Там окупанти розбили поліклініку та новий медичний центр, тому жителі не можуть отримати допомогу. В усьому районі трупи мирних мешканців та військових лежать у підвалах та на вулицях. Загарбники не дозволяють їх забирати навіть "Червоному хресту".

Нагадаємо, вчора з Ірпеня за день евакуювали близько 2 тисяч осіб, з них 200 дітей.

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