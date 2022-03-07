Из Ирпеня за день эвакуировали около 2 тысяч человек, из них 200 детей

Фото: из Ирпеня эвакуировали 2 тысячи человек (Getty Images)

Правоохранители вместе с защитника ВСУ и местным самоуправлением провели эвакуацию жителей Ирпеня Киевской области. В понедельник, 7 марта, удалось вывезти около 2 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.