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Из Ирпеня за день эвакуировали около 2 тысяч человек, из них 200 детей

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Ирпень, Понедельник 07 марта 2022 15:34
Из Ирпеня за день эвакуировали около 2 тысяч человек, из них 200 детей Фото: из Ирпеня эвакуировали 2 тысячи человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители вместе с защитника ВСУ и местным самоуправлением провели эвакуацию жителей Ирпеня Киевской области. В понедельник, 7 марта, удалось вывезти около 2 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сегодня Ирпень покинули 2 тысячи местных жителей, среди них 200 детей.

Люди выходили из города пешком, а потом садились в автобусы, которые ждали их в жилом массиве Романовка. Эвакуированных доставляли на Центральный железнодорожный вокзал в Киеве.

Напомним, что сегодня в Ирпене была организована третья попытка эвакуации местного населения.

Также стоит отметить, что вчера правоохранители и военные организовали эвакуацию мирных жителей из Ирпеня. Однако российские оккупанты открыли огонь.

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