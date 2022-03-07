Из Ирпеня за день эвакуировали около 2 тысяч человек, из них 200 детей
Правоохранители вместе с защитника ВСУ и местным самоуправлением провели эвакуацию жителей Ирпеня Киевской области. В понедельник, 7 марта, удалось вывезти около 2 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Отмечается, что сегодня Ирпень покинули 2 тысячи местных жителей, среди них 200 детей.
Люди выходили из города пешком, а потом садились в автобусы, которые ждали их в жилом массиве Романовка. Эвакуированных доставляли на Центральный железнодорожный вокзал в Киеве.
Напомним, что сегодня в Ирпене была организована третья попытка эвакуации местного населения.
Также стоит отметить, что вчера правоохранители и военные организовали эвакуацию мирных жителей из Ирпеня. Однако российские оккупанты открыли огонь.
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