В Ирпене автомобиль на скорости врезался в остановку

Погибших в результате аварии в Ирпене нет

В Ирпени (Киевская область) автомобиль марки BMW на большой скорости въехал в остановку. В результате аварии, которая произошла в четверг, 14 июня, около 19:30, есть пострадавшие, однако их число пока неизвестно, передает "Киев.Оперативный".

Отмечается, что авария произошла на улице Университетской.

"Спидометр одного из участников ДТП застыл на отметке 145 км/час. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают врачи скорой и полиция. Со слов свидетелей, водитель BMW, с признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Страшная авария с пострадавшими произошла около 19:30 на улице Университетской в городе Ирпень. Спидометр... Опубликовано Киев Оперативный 14 июня 2018 г.

По данным организации dtp.kiev.ru в Facebook, водитель сначала въехал в остановку, потом снес рекламный щит, после чего автомобиль выбросило на стоянку, где он зацепил еще две машины и остановился.

Погибших в результате аварии нет.

Напомним, в Киеве сегодня, 14 июня 2018 года, в Святошинском районе города взорвался автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей. По факту взрыва полицией начато уголовное производство.