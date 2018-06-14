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В Ірпіні автомобіль на швидкості врізався у зупинку

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 21:25
Фото: ДТП в Ірпіні (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: ДТП в Ірпіні (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Загиблих внаслідок аварії в Ірпіні немає

В Ірпіні (Київська область) автомобіль марки BMW на великій швидкості в'їхав у зупинку. Внаслідок аварії, що сталась у четвер, 14 червня, близько 19:30, є потерпілі, однак їх кількість наразі невідома, передає "Київ.Оперативний".

Зазначається, що аварія сталася на вулиці Університетській.

"Спідометр одного із учасників ДТП застиг на позначці 145 км/год. Інформація про кількість потерпілих уточнюється. На місці працюють лікарі швидкої та поліція. Зі слів свідків, водій BMW, з ознаками алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

 

Страшна аварія з постраждалими сталася близько 19:30 на вулиці Університетській в місті Ірпінь. Спідометр одного із...

Опубліковано Киев Оперативный 14 червня 2018 р.

За даними організації dtp.kiev.ua у Facebook, водій спочатку в'їхав у зупинку, потім зніс рекламний щит, після чого автомобіль викинуло на стоянку, де він зачепив ще дві машини та врешті зупинився. 

Загиблих внаслідок аварії немає.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 14 червня 2018 року, у Святошинському районі міста вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждали четверо дітей. За фактом вибуху поліцією розпочато кримінальне провадження.

 

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Теги публікації: ДТП, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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