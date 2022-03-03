Ирпень и Бучу покинули почти 1,5 тысячи мирных жителей

Почти 1,5 тысячи мирных жителей покинули города Ирпень и Буча в Киевской области. Они выехали из населенных пунктов благодаря зеленому коридору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Алексея Кулебу .

"Ирпень и Буча - украинские! Из этих городов уже вывезли женщин и детей. В совместном сотрудничестве областная и местная власти, тероборона и Укрзализныця создали "зеленый коридор" и вывезли по железной дороге почти полторы тысячи человек", - говорится в сообщении.

Также 250 человек смогли эвакуироваться автобусами. Они отправились на западную часть Украины.

По словам Кулебы, для тех людей, которые не захотели покидать дома, едут 6 фур с продуктами. Их также доставят в город Гостомель, где идут активные бои.

"Благодарен жителям за их силу духа и выдержку. Делаем все для того, чтобы в трудные времена люди почувствовали, что жизнь каждого действительно важна для страны", - добавил губернатор Киевской области.