Из Бородянки эвакуировали более 200 мирных жителей
Фото: из Бородняки эвакуировали местных жителей (фото t.me/nexta_live)
Из города Бородянка Киевской области, который часто попадает под обстрелы вражеских войск, эвакуировали часть жителей. Населенный пункт покинули 200 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"Киевская область: спасатели Бучанского района совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки", - говорится в сообщении.
Напомним, что украинские военные взорвали мост в населенном пункте Барышевка Киевской области после того, как через него прошла колонна оккупантов.
Также 2 марта стало известно о гибели 12-летнего мальчика, который умер через осколок снаряда, который попал ему в грудь.
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