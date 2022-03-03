Из Бородянки эвакуировали более 200 мирных жителей

Из города Бородянка Киевской области, который часто попадает под обстрелы вражеских войск, эвакуировали часть жителей. Населенный пункт покинули 200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"Киевская область: спасатели Бучанского района совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные взорвали мост в населенном пункте Барышевка Киевской области после того, как через него прошла колонна оккупантов.

Также 2 марта стало известно о гибели 12-летнего мальчика, который умер через осколок снаряда, который попал ему в грудь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.