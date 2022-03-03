Ірпінь і Бучу покинули майже 1,5 тисячі мирних жителів

Майже 1,5 тисячі мирних жителів покинули міста Ірпінь та Буча в Київській області. Вони виїхали з населених пунктів завдяки зеленому коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОДА Олексія Кулебу .

"Ірпінь та Буча - українські! З цих міст вже вивезли жінок та дітей. У спільній співпраці обласна та місцева влади, тероборона та Укрзалізниця створили "зелений коридор" і вивезли залізницею майже півтори тисячі людей", - йдеться у повідомленні.

Також 250 осіб змогли евакуюватися автобусами. Вони відправилися на західну частину України.

За словами Кулеби, для тих людей, які не захотіли залишати домівки, їдуть 6 фур з продуктами. Їх також доставлять в місто Гостомель, де йдуть активні бої.

"Вдячний мешканцям за їх силу духу та витримку. Робимо все для того, аби у важкі часи люди відчули, що життя кожного дійсно важливе для країни", - додав губернатор Київщини.