В Ірландії заявили, що можуть допомогти у створенні спецтрибуналу для Росії

Ірландія має певні ключові принципи, зокрема виступає за ядерне нерозповсюдження та дотримання прав людини. Країна готова зробити суттєвий внесок у цих сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ірландського міністра закордонних справ та оборони Міхала Мартіна під час діалогу під егідою Атлантичної ради.

"Наприклад, ми працюємо над тим, щоб забезпечити міжнародну відповідальність за російську війну проти України. В Європі ми були серед лідерів у просуванні ідеї створення перехідного міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії", - зазначив посадовець.

Мартін розповів, що приїжджав до Ірпеня та Бучі, де бачив докази звірств, скоєних окупантами. При цьому додав, що після початку вторгнення РФ Ірландія прийняла 75 тисяч українських біженців.