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В Ирландии заявили, что могут помочь в создании спецтрибунала для России

Фото: В Ирландии заявили, что могут помочь в создании спецтрибунала для России (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

Ирландия имеет определенные ключевые принципы, в частности выступает за ядерное нераспространение и соблюдение прав человека. Страна готова внести существенный вклад в эти сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ирландского министра иностранных дел и обороны Михала Мартина во время диалога под эгидой Атлантического совета.

"Например, мы работаем над тем, чтобы обеспечить международную ответственность за российскую войну против Украины. В Европе мы были среди лидеров в продвижении идеи создания переходного международного трибунала для наказания за преступление агрессии", - отметил чиновник.

Мартин рассказал, что приезжал в Ирпень и Бучу, где видел доказательства зверств, совершенных оккупантами. При этом он добавил, что после начала вторжения РФ Ирландия приняла 75 тысяч украинских беженцев.

Напомним, Ирландия поддерживает как можно более быстрое вступление Украины в Европейский Союз.

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Ирландия