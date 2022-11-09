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Ірландія виступає за якнайшвидший вступ України до ЄС

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Середа 09 листопада 2022 16:10
Ірландія виступає за якнайшвидший вступ України до ЄС Фото: міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені (facebook com SimonCoveney)
Автор: Дмитро Браславський

Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірландії Саймона Ковені, яку приводить Bild.

"Те, що мотивує багатьох українців, - це мрія про інше майбутнє. Таке майбутнє, яке ми маємо сьогодні в ЄС, з точки зору миру, стабільності, процвітання, демократії та всього, що з цього випливає", - сказав Ковені.

За його словами, окрім України, інші країни також повинні отримати вигоду від розширення. Мова йде про Молдову та Грузію. Ковені наголосив, що мають бути обов'язкові стандарти, яким мають відповідати країни-кандидати.

"Ми також повинні відзначати прогрес, коли він відбувається. Але перш за все, країна, яка зараз буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави, повинна мати можливість сподіватися на повноправне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство або угоду про сусідство", - додав міністр.

Нагадаємо, що під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області загинув ірландський доброволець

Єврокомісар з питань розширення Олівера Варгеї вважає, що Україні знадобиться більше року чи двох для завершення процесу підготовки до початку переговорів про вступ в Європейський союз.

Під час спільної конференції із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром Зеленський заявляв, що оцінка прогресу України щодо вступу до ЄС має відбутися до оприлюднення наступного пакета у рамках політики розширення.

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