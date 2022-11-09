Ірландія виступає за якнайшвидший вступ України до ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірландії Саймона Ковені, яку приводить Bild.

"Те, що мотивує багатьох українців, - це мрія про інше майбутнє. Таке майбутнє, яке ми маємо сьогодні в ЄС, з точки зору миру, стабільності, процвітання, демократії та всього, що з цього випливає", - сказав Ковені.

За його словами, окрім України, інші країни також повинні отримати вигоду від розширення. Мова йде про Молдову та Грузію. Ковені наголосив, що мають бути обов'язкові стандарти, яким мають відповідати країни-кандидати.

"Ми також повинні відзначати прогрес, коли він відбувається. Але перш за все, країна, яка зараз буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави, повинна мати можливість сподіватися на повноправне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство або угоду про сусідство", - додав міністр.