Ирландский премьер поддержал новую отсрочку Brexit

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что поддерживает новую отсрочку соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) до 31 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, 23 октября во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Дональдом Туском Варадкар заявил, что считает, что Великобритании следует предоставить отсрочку, о которой она просила.

"Премьер подтвердил свою поддержку предложения президента Туска о предоставлении согласия на отсрочку, о которой просила Британия", - сообщил представитель офиса ирландского премьера.

Варадкар и Туск "отметили, что Великобритания по-прежнему сохранит возможность покинуть ЕС до 31 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано до этой даты", - сказал представитель ирландского правительства.

Напомним, ранее глава Евросовета Дональд Туск порекомендовал лидерам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке Brexit. Он сообщил, что предложит письменную процедуру об отсрочке в Европейскую комиссию.

Также 22 октября Борис Джонсон провалил второе голосование - британский парламент отказался утвердить ускоренный график Brexit. Против внесенного Кабинетом министров проекта проголосовали 322 депутата, поддержали - 308.

Как РБК-Украина сообщало, что в случае новой отсрочки Джонсон планирует провести досрочные парламентские выборы в Великобритании. Сообщается, что выборы могут состояться до 25 декабря.