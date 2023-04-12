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В Ірландії на вулиці знайшли "нотатки" щодо візиту Байдена, поліція порушила справу

Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Північній Ірландії виявили "оперативні нотатки" щодо візиту президента США Джо Байдена. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як відзначили в поліції, знахідка є порушенням безпеки. Наразі офіцери з'ясовують, як це могло статись.

В документі містились деталі про розміщення поліцейських у центрі Белфаста під час чотириденного візиту президента США, включаючи інформацію про перекриття доріг і контактні дані офіцерів.

Про порушення правоохоронці дізнались після того, як чоловік, який знайшов документ, розповів про це на радіостанції BBC Radio Ulster.

"Ми знаємо про порушення безпеки. Розпочато розслідування, і ми повідомили старшого офіцера з питань інформаційних ризиків", - заявили в поліції.

Відзначимо, що сьогодні президент США прибув до столиці Північної Ірландії Белфаста де зустрівся прем`єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

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