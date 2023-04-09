Сунак зустрінеться з Байденом у Північній Ірландії: ЗМІ назвали дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Своєю чергою у пресслужбі британського прем'єра зазначили, що Сунак привітає Байдена, коли той зійде з борту Air Force One.

Візит глави Білого дому приурочений до 25-річчя з моменту підписання Белфастської угоди, що поклала край багаторічному збройному конфлікту в Північній Ірландії.

Нагадаємо, 14 березня Байден і Сунак провели зустріч у Сан-Дієго, під час якої обговорили подальшу підтримку України, загрози з боку Китаю та інші глобальні питання.

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