В Северной Ирландии на улице нашли "заметки" о визите Байдена, полиция возбудила дело

В Северной Ирландии обнаружили "оперативные заметки" по поводу визита президента США Джо Байдена. Правоохранители начали расследование.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отметили в полиции, находка является нарушением безопасности. Сейчас офицеры выясняют, как это могло произойти.
В документе содержались детали о размещении полицейских в центре Белфаста во время четырехдневного визита президента США, включая информацию о перекрытии дорог и контактные данные офицеров.
О нарушениях правоохранители узнали после того, как мужчина, который нашел документ, рассказал об этом на радиостанции BBC Radio Ulster.
"Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы сообщили старшему офицеру по вопросам информационных рисков", - заявили в полиции.
Отметим, что сегодня президент США прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст где встретился премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
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