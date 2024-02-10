Ірландія відмовляє в видачі нових віз російським дипломатам, - ЗМІ

Видання зауважило, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість акредитованих дипломатів і адміністративного персоналу в посольстві РФ скоротилася в більш ніж у 2 рази, а саме з 30 до 14.

При цьому чотири дипломати були вислані з Ірландії ще в березні 2022 року через підозру у шпигунстві.

Також країну залишили двоє військових аташе РФ. Такі офіцери зазвичай тісно співпрацюють з російськими розвідувальними органами або безпосередньо підпорядковуються їм, коли перебувають за кордоном.

Позиція Росії

Речник російського посольства заявив журналістам, що з минулого року Ірландія припинила видавати візи новим працівникам посольства і відмовилася продовжувати акредитацію для співробітників, які вже перебувають у країні.

"У результаті багато співробітників були змушені значно перевищити строки своєї служби тут, а потім з особистих причин виїхати до Росії без заміни", - сказав він.

Заяви Ірландії

Міністерство закордонних справ Ірландії підтвердило значне скорочення кількості акредитованих співробітників російського посольства в Дубліні, але відмовилося коментувати питання видачі віз.

Однак у дипломатичних колах зазначають, що МЗС припинило видавати нові візи співробітникам посольства РФ з минулого року через погані відносини між країнами.

Шпигунство російських дипломатів

Ми писали, що Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки Польщі протягом 2016-2023 років затримали 46 підозрюваних у співпраці з російською чи білоруською розвідкою.

Раніше стало відомо, що Швеція вислала п'ятьох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Також Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів. Влада Фінляндія своєю чергою прийняла рішення вислати з країни 9 співробітників російського посольства.

Крім цього ЗМІ встановили, що Росія шпигує за європейцями, встановлюючи на своїх посольствах різноманітні антени.

Підтримка України Ірландією

Зазначимо, що ірландський прем'єр Варадкар у липні минулого року відвідав Київ і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Варадкар пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Крім того, прем'єр Ірландії оголосив про додаткові мільйони євро на гуманітарну допомогу для нашої країни.

Він висловив упевненість у тому, що Україна виграє війну з Росією, і країни Заходу мають допомогти забезпечити саме такий сценарій завершення конфлікту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.