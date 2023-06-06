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Фінляндія вишле 9 російських дипломатів через підозру у шпигунстві

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Вівторок 06 червня 2023 21:30
Фінляндія вишле 9 російських дипломатів через підозру у шпигунстві Фото: стяг Фінляндії (pixabay_com)
Автор: Наталія Кава

Влада Фінляндія прийняла рішення вислати з країни 9 співробітників російського посольства.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Twitter заявило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

У відомстві таке рішення пояснили тим, що вислані дипломати нібито являються "офіцерами розвідки".

"Сьогодні Міністерство закордонних справ поінформувало заступника тимчасового повіреного у справах Росії про висилку з Фінляндії дев'яти відряджених співробітників розвідки посольства Росії", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Також Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів.

Також ЗМІ встановили, що Росія шпигує за європейцями, встановлюючи на своїх посольствах різноманітні антени.

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