Фінляндія вишле 9 російських дипломатів через підозру у шпигунстві

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Twitter заявило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

У відомстві таке рішення пояснили тим, що вислані дипломати нібито являються "офіцерами розвідки".

" Сьогодні Міністерство закордонних справ поінформувало заступника тимчасового повіреного у справах Росії про висилку з Фінляндії дев'яти відряджених співробітників розвідки посольства Росії", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Також Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів.

Також ЗМІ встановили, що Росія шпигує за європейцями, встановлюючи на своїх посольствах різноманітні антени.

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