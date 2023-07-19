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Прем'єр Ірландії про війну: Україна переможе, а Росія не досягне успіху

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Київ, Середа 19 липня 2023 15:35
Прем'єр Ірландії про війну: Україна переможе, а Росія не досягне успіху Фото: Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна виграє війну проти Росії І країни Заходу мають допомогти забезпечити саме такий сценарій завершення конфлікту.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Perspective.

Він під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві наголосив, що Росія зараз намагається зламати рішучість українського народу, але це неможливо.

"Сьогоднішнє відвідування місць звірств (росіян - ред.) і моя зустріч тут, у Києві, підтвердили мені, що Росія не досягне успіху, і не можна допустити, щоб Росія досягла успіху", - зазначив глава ірландського уряду.

За його словами, ідея про те, що в 21 столітті кордони якоїсь країни можуть бути змінені шляхом насильства або демократичні уряди можуть бути повалені іноземним вторгненням, має зникнути.

"Ми повинні забезпечити успіх України, її перемогу в цій війні, щоб жодна інша країна не зазнала нападу", - зазначив Варадкар.

Він додав, що Росія дуже помиляється, якщо розраховує за допомогою ударів по цивільному населенню та об'єктам інфраструктури відлякати друзів України.

"Володимире Зеленський, ми стоятимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно. Україна переможе, і Україна буде відновлена", - резюмував прем'єр.

Візит прем'єра Ірландії

Нагадаємо, сьогодні в Україну з неанонсованим візитом прибув глава ірландського уряду. Він уже встиг відвідати Бучу, де побачив наслідки звірств російських окупантів.

Також прем'єр зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Сторони хотіли обговорити посилення співробітництва та справедливість для України.

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