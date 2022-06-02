Ирландия признала войну России против Украины геноцидом

Сенат Ирландии признал войну России против Украины геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение глава ирландского сената Марк Дейли в Twitter.
"Незаконное вторжение РФ в Украину является актом геноцида". Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", - написал он.
В резолюции говорится, что политическое руководство России должно быть привлечено к ответственности за свои преступления в Украине.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность.
Кроме того, в конце апреля парламент Канады единогласно признал действия России в отношении украинцев геноцидом. Всего подобные резолюции приняли семь стран.