Байден обвинил Путина в попытке уничтожить украинскую идентичность

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления перед выпускным классом Военно-морской академии США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Кроме того, Байден высоко оценил силу глобального сотрудничества для противодействия российской агрессии, а также отметил, что Путин своими действиями повлек за собой расширение НАТО, мотивировав Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Осуждая российские удары по украинским школам, больницам и другой гражданской инфраструктуре, американский лидер отметил, что Путин "пытается уничтожить культуру и идентичность украинского народа".

Напомним, в апреле Байден назвал Путина диктатором, который осуществляет "геноцид на другом конце света", намекая на Украину.

Кроме того, Байден отмечал, что война в Украине является глобальным конфликтом, а не региональным.

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