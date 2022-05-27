ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден обвинил Путина в попытке уничтожить украинскую идентичность

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 27 мая 2022 22:50
Байден обвинил Путина в попытке уничтожить украинскую идентичность Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский президент Владимир Путин пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления перед выпускным классом Военно-морской академии США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Осуждая российские удары по украинским школам, больницам и другой гражданской инфраструктуре, американский лидер отметил, что Путин "пытается уничтожить культуру и идентичность украинского народа".

Кроме того, Байден высоко оценил силу глобального сотрудничества для противодействия российской агрессии, а также отметил, что Путин своими действиями повлек за собой расширение НАТО, мотивировав Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Напомним, в апреле Байден назвал Путина диктатором, который осуществляет "геноцид на другом конце света", намекая на Украину.

Кроме того, Байден отмечал, что война в Украине является глобальным конфликтом, а не региональным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада