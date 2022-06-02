Ірландія визнала війну Росії проти України геноцидом

Сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глава ірландського сенату Марк Дейлі в Twitter.
"Незаконне вторгнення РФ в Україну є актом геноциду". Сенат Ірландії прийняв резолюцію про геноцид Росії в Україні", - написав він.
У резолюції йдеться, що політичне керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності за свої злочини в Україні.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Путін намагається знищити українську культуру та ідентичність.
Крім того, в кінці квітня парламент Канади одноголосно визнав дії Росії щодо українців геноцидом. Всього подібні резолюції прийняли сім країн.