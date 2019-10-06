Ирландия планирует обсудить Brexit с Великобританией до саммита ЕС

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар хочет встретиться премьером Великобритании Борисом Джонсоном на следующей неделе, чтобы попытаться найти решение по сделке о выходе Британии из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

По словам Варадкара, Лондону необходимо решить вопрос по сделке о Brexit до начала саммита ЕС, который пройдет 17 и 18 октября.

"Мы пытаемся договориться о встрече с премьер-министром Джонсоном на следующей неделе. Время мало. У нас есть Европейский саммит 17 и 18 октября, и нет смысла ожидать, что 27 или 28 глав правительств примут решение и подпишут то, что они увидят только ночью или двумя днями раньше", - заявил премьер-министр Ирландии.

Также премьер-министр Финляндии Антти Ринне, который будет председательствовать во время саммита ЕС, предупредил Великобританию о необходимости найти решение до 17 октября.

"Джонсон заявил, что он согласен с графиком и понимает, что условия, которые я изложил в отношении соблюдения Белфастского соглашения (о мире в Северной Ирландии - ред.), поддержания единства ЕС и обеспечения функционирования внутреннего рынка, являются предварительным условием для решения", - заявил Антти Ринне.

Напомним, в ЕС отказал Великобритании в переговорах по Brexit на выходных. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Наташи Берто, переговоры возобновятся с понедельника.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Борис Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке по Brexit. По словам Джонсона, Великобритания готова на новую сделку, но не готова к отсрочке.