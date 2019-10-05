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Евросоюз отказал Британии в переговорах по Brexit на выходных

Новости » Политика    05.10.2019 - 11:49
Евросоюз отказал Британии в переговорах по Brexit на выходных
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Переговоры могут состояться в понедельник

Брюссель отказался от предложения Лондона провести на выходных 5-6 октября переговоры по выходу Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто, Брюссель отказывается обсуждать на выходных план британского премьер-министра Бориса Джонсона относительно ирландской границы. Однако, она отметила, переговоры по Brexit могут состояться в понедельник, 7 октября.

Представитель Еврокомиссии добавила, что в пятницу, 4 октября, главный переговорщик Брюсселя с Лондоном Мишель Барнье провел брифинг с представителями стран ЕС, на котором страны пришли к согласию, что "предложения Британии не дают оснований для заключения соглашения".

Напомним, 2 октября британский премьер Борис Джонсон сделал последнее предложение Европейскому союзу относительно Brexit. В плане Джонсона говорится о том, что на ирландской границе или вблизи нее не будет никаких проверок. Джонсон подчеркнул, что в случае отклонения этого предложения Британия покинет Евросоюз без соглашения.

Также РБК-Украина писало, что в Брюсселе отклонили предложение Джонсона относительно ирландского границы. В Европарламенте заявили, что последнее предложение Лондону не является основой для соглашения о Brexit и призвали пересмотреть предложение.

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