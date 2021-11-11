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Ирландия не будет закрывать границы для украинских туристов

Автор: Валерия Полищук

Правительство Ирландии приняло решение не закрывать границы для путешественников из Украины. Таким образом, Ирландия стала девятой страной ЕС, которая осталась открытой для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев. Условия - полная вакцинация, сертификат об выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", - написал министр.

Отметим, что в Ирландию можно въехать по сертификату по вакцинации, одной из признанных Европейским агентством по лекарственным средствам вакцин, а именно: AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Moderna, Janssen (Johnson&Johnson).

При этом перед въездом в страну необходимо заполнить онлайн-форму.

Напомним, в настоящее время для украинских туристов открыты девять стран. Ранее о сохранении действующих условий въезда для украинцев сообщили Хорватия, Нидерланды, Эстония, Кипр, Австрия и Чехия, Бельгия и Дания.

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ИрландияТуризмДмитрий Кулеба