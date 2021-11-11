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Ірландія не закриватиме кордони для українських туристів

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Ірландії прийняв рішення не закривати кордони для мандрівників з України. Таким чином, Ірландія стала дев'ятою країною ЄС, яка залишилася відкритою для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Ірландія стала дев'ятою країною ЄС, що залишилася відкритою для подорожей українців. Умови - повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше для подорожі в Ірландію необхідно мати візу", - написав міністр.

Відзначимо, що Johnson&Johnson може в'їхати за сертифікатом з вакцинації, однією з визнаних Європейським агентством з лікарських засобів вакцин, а саме: AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Moderna, Janssen (Johnson & Johnson).

При цьому перед в'їздом в країну необхідно заповнити онлайн-форму.

Нагадаємо, в даний час для українських туристів відкриті дев'ять країн. Раніше про збереження діючих умов в'їзду для українців повідомили Хорватія, Нідерланди, Естонія, Кіпр, Австрія та Чехія, Бельгія та Данія.

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ІрландіяТуризмДмитро Кулеба