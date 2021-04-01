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Ирландия анонсировала открытие посольства в Киеве

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Ирландии анонсировало открытие в Украине своего посольства. Открытие дипломатического представительства запланировано на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирландии в Twitter.

В ведомстве отметили, что сегодня отмечается 29-лентие с установления дипломатических отношений между Украиной и Ирландией.

"Сегодня мы отмечаем 29 лет дипломатических отношений между Ирландией и Украиной. В этом году мы отметим еще одну веху с открытием посольства в Киеве, еще больше укрепив связи между нашими странами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует открыть посольства в нескольких странах мира. В частности, в Гане, Чили и Мумбаи.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление полной мобильности и безвиза станет серьезным вызовом для Украины после пандемии COVID.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что вакцина от COVID станет новым безвизом.

Добавим, что в середине февраля в Ивано-Франковске открылось почетное консульство Хорватии.

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Новости Украины Ирландияпосольство
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