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Украина откроет посольства еще в трех странах

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 09:43
Украина откроет посольства еще в трех странах Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина планирует открыть посольства в нескольких странах мира. В частности, украинские ведомства появятся в республике Гана, а также в республике Чили.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Посольство Украины в республике Гана, это соответствует курсу на расширение представительства в Африке. Посольство в Филиппинах, страна очень сложная, с ней нужно работать", - отметил он.

Министр отметил, что в полноценное планируют превратить посольство Украины в Чили.

"Будет создано генеральное консульство в Мумбаи. Долгожданное генеральное консульство во Вроцлаве. И консульство в Сигету-Мармацией, столице украинства в Румынии", - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление полной мобильности и безвиза станет серьезным вызовом для Украины после пандемии COVID.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что вакцина от COVID станет новым безвизом.

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